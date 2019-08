Man met gestolen auto gepakt na achtervolging door Hilversum

HILVERSUM - Een agent heeft zondagavond na een wilde achtervolging door Hilversum een man met een gestolen auto aan kunnen houden. Dat meldt de politie.

De man met de gestolen auto sloeg op de vlucht nadat de politie hem op de Lage Naarderweg een stopteken gaf.

Het gevolg was een lange achtervolging dwars door Hilversum. De bestuurder negeerde de verkeersregels en gaf meer gas dan dat hij remde: na elke drempel was er een vonkenregen te zien omdat het metaal van de auto over de straatstenen schuurde.

Auto geparkeerd

Pas na meer dan een half uur kon de man met de gestolen auto worden gepakt toen er een melding kwam dat de auto geparkeerd werd aan de Koninginneweg. De politie vond de auto daar en kon even later ook de bestuurder aanhouden.

De man is aangehouden op verdenking van heling.