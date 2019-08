AZ speelt komende wedstrijden in het stadion van ADO Den Haag

ALKMAAR - AZ speelt de komende twee wedstrijden in het stadion van ADO Den Haag. Dat heeft de club zojuist bekendgemaakt.

AZ zoekt onderdak bij andere clubs nadat het dak van het AFAS-stadion in Alkmaar tijdens de storm zaterdag deels instortte. Het gaat in ieder geval om de wedstrijd tegen Marioepol in de voorrondes van de Europa League die aankomende donderdag wordt gespeeld, en de wedstrijd tegen FC Groningen in de Eredivisie.

Eerder werd al bekend dat de wedstrijd van Jong AZ tegen Telstar in de Keuken Kampioen Divisie op het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer gespeeld wordt. Vanwege het regionale karakter van deze wedstrijd en politieaandacht voor de wedstrijd was het nog even de vraag of het trainingscomplex toereikend zou zijn.

Het stadion van ADO Den Haag is goedgekeurd door de KNVB en de UEFA. Vooral de eisen van de UEFA zijn niet mals, zo moet er gewerkt worden met een specifiek ticketsysteem en moet er voldoende parkeergelegenheid zijn.

Waar AZ na aankomende week gaat spelen is nog onduidelijk.