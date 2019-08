Parkeergarage en DekaMarkt in Wormerveer binnenkort weer open

WORMERVEER - De parkeergarage en de DekaMarkt op Plein 13 in Wormerveer gaan half oktober weer open. Een deel van de parkeergarage stortte vorig jaar in op de supermarkt nadat een stalen ligger het begaf. Er vielen geen gewonden, maar de schrik zat er goed in.

De afgelopen maanden hebben onafhankelijke deskundigen onderzoek verricht naar de oorzaak van het bezwijken van de stalen ligger. Op basis van dit onderzoek is een herstelplan opgesteld dat is goedgekeurd door de gemeente.

"Na een lange tijd van stilte heb ik eindelijk goed nieuws. Medio oktober openen we de deuren weer voor onze klanten. Eind augustus krijgen we het pand en de parkeergarage opgeleverd", zegt Pieter Rozendaal, directeur van DekaMarkt.

Renovatie

De supermarkt gebruikt de tijd tussen de oplevering en de opening om de winkel te renoveren. Medewerkers van de supermarkt hebben het afgelopen jaar gewerkt bij andere DekaMarkt-filialen in de omgeving. "In overleg met hen wordt er gekeken of ze terug kunnen komen naar Wormerveer of dat ze op hun huidige locatie willen blijven."