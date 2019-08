Organisatie Zandstock-festival zet illegale bezoekers voor schut met hijskraan

'T ZAND - Enkele jongens dachten afgelopen weekend ongezien het festival Zandstock op te kunnen door met een bootje aan te meren en zonder ticket het terrein op te lopen. Ze werden gesnapt, maar daar bleef het niet bij: de organisatie besluit ze voor schut te zetten. Met een kraan werd het bootje omhoog getakeld, zodat iedereen kon zien wat er was gebeurd.

De jongens konden zondagavond hun bootje komen ophalen. Dat schrijft onze mediapartner Noordkop Centraal.

De organisatie van Zandstock kon overigens tevreden terugkijken op een goed verlopen editie. Vlak voor de start was het even spannend vanwege de wind. Maar door extra maatregelen verliep alles perfect. Publiekstrekker Nielson trok zaterdag veel publiek met zijn optreden: hij stak daarvoor bekende hits 'Sexy als ik dans' in een nieuw jasje.

Queen Forever

Een dag later zette de band Queen Forever alles op stelten. Bezoekers waren enthousiast: "Alsof je echt bij een concert van Queen stond." Daarna trad zanger Douwe Bob op. Ook de silent disco was populair.

Vorig jaar was dit overigens wel anders: toen werd een 21-jarige jongen vlabkij het festivalterrein door zes man mishandeld.