Storm blaast Muiden vol stof: "Had op het terras mijn mond vol zand"

MUIDEN - De harde storm en de grote bergen zand op de bouwplaats van het nieuwbouwproject Weespersluis hebben afgelopen weekend voor heel wat overlast gezorgd in Muiden. Bewoners werden op straat 'bijna gezandstraald'.

Even door de stad fietsen of op een terrasje zitten was er niet bij. "Ik heb een klein stukje gefietst, toen ik aankwam had ik mijn mond vol zand. Op het terras zat er al snel zand in mijn biertje. Er was echt heel veel zand in de lucht, het leek wel mistig", vertelt Muider Ben Boogaard. Hij is niet de enige die er last van had. "Het was echt het gesprek van de dag."

Het zand dat door Muiden stoof, komt van de bouwplaats van de nieuwbouwwijk Weespersluis in de Bloemendalerpolder. Daar worden de komende jaren 2.750 huizen gebouwd. Om de grond klaar te maken voor de bouw liggen er grote bergen zand door de hele polder.

Vaker overlast

Als het waait, gebeurt het vaker dat Muiden last heeft van de zandoverlast. "Het is regelmatig wel stoffig. Dat merk je aan een laagje zand op auto's. Ik heb zelf een autowasstraat, dus dat vind ik niet zo erg", lacht de Muider. "Maar het was nu echt hevig. Zo erg als het nu was, hebben we niet eerder meegemaakt."



In de verte is goed te zien hoe mistig Muiden werd door de 'zandstorm'. Foto: Ben Boogaard.

Niet te voorkomen

De grote stofwolken met zand zijn vervelend, maar bijna niet te voorkomen. Dat vertelt Weespersluis-projectsecretaris Linda van den Berg. "Als er gewerkt wordt, wordt er de hele dag door zand aangevoerd. Dat houden we nat, zodat het niet stuift. Maar vanwege de bouwvakantie ligt alles nu stil, het zand is dan ook kurkdroog. En zeker als het dan zo hard waait, zorgt dat voor problemen. We vinden dat echt heel vervelend voor Muiders, maar we kunnen er niets aan doen. Op kleine stukjes zou je zandvlaktes kunnen afdekken, maar in de Bloemendaler polder ligt zóveel zand dat daar geen beginnen aan is."