Fooienpot gestolen tijdens inbraak bij manege Elzenhof op Texel

DE KOOG - Bij manege Elzenhof aan de Bosrandweg nabij De Koog is afgelopen weekend in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. De deur is ontwricht, er is geld gestolen en ook de fooienpot werd meegenomen.

"Gelukkig is er verder geen materiële schade", melden de medewerkers van Elzenhof op Facebook, schrijft onze mediapartner de Texelse Courant.

"Heeft iemand vannacht iets verdachts gezien rond de manege?? Je weet natuurlijk maar nooit. Vandaar deze vraag. Alvast bedankt voor het meedenken", laten ze vanuit de manege weten.