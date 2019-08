Vrouw (57) beslopen en beroofd in tunneltje bij station Den Helder Zuid

DEN HELDER - Een 57-jarige vrouw uit Purmerend is afgelopen weekend in het tunneltje onder het spoor van station Den Helder Zuid beroofd van haar tas. De dief besloop haar van achteren en trok ineens de tas uit haar handen.

In de tas van de vrouw, die rond 21.40 uur in het tunneltje aan de Burgemeester Ritmeesterweg liep, zat onder anderen een tablet en een mobiele telefoon. De man sloeg na de beroving rennend op de vlucht.

Dader spoorloos

De politie verspreidde meteen erna een Burgernetbericht, maar de dader werd niet meer gevonden.

Er is nu een signalement verspreid, in de hoop de man alsnog te vinden. Het gaat om een man van in de twintig met een licht getint uiterlijk. Hij is 1,65 meter lang, heeft lichte baardgroei en donker haar. Hij droeg een donkere spijkerbroek en een donkergrijze trui met capuchon. Mensen die meer weten, kunnen contact opnemen met de politie.