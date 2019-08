VIDEO: Nieuwsfotograaf jaagt met motor op inbreker en rijdt hem klem

HAARLEM - Haarlemmer Laurens Bosch heeft dit weekend een heldendaad verricht door op zijn motor een inbreker klem te rijden. Laurens reed in de buurt van de Van Oosten de Bruijnstraat toen hij twee inbrekers zag vluchten voor de politie. Hij bedacht zich geen moment en racete achter één aan. Hij filmde de geslaagde achtervolging met een cameraatje op zijn helm.

Bosch werkt onder meer voor NH Nieuws als nieuwsfotograaf. Hij was in de nacht naar eigen zeggen toevallig in de buurt toen hij agenten door de straat zag rennen en fietsen vorderen. Ze waren op jacht naar twee inbrekers die waren betrapt bij een woninginbraak. Een groep jongeren had de twee een deur in zien trappen.

Roepen

Laurens zette meteen de achtervolging van een van de mannen en reed hem klem in de Bisschop Callierstraat. ''Wie moet je hebben?", hoor je Laurens roepen naar de agenten. Zij kwamen vlak daarna aan en arresteerden de man. De agenten kregen ook de andere inbreker kregen agenten.