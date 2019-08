Rapport: kloof op de huizenmarkt wordt groter, Noord-Holland nog steeds het duurst

NOORD-HOLLAND - De kloof op de huizenmarkt tussen de goedkoopste en duurste provincie is flink toegenomen. In de jaren voor de crisis was een woning in de goedkoopste regio Groningen zo’n 100.000 euro goedkoper dan in de duurste provincie Noord-Holland. Nu is dat verschil ruim 174.000 euro.

Dat komt naar voren uit een rapport over de woningmarkt van de Rabobank. De groeiende kloof leidt ertoe dat de kansen van starters op de woningmarkt in Noord-Holland meer zijn geslonken dan in Groningen, waar huizen het goedkoopst zijn.

Dat Noord-Holland al jaren de duurste provincie is, heeft te maken met de huizenprijzen in onze hoofdstad, legt Rabobank-econoom Carola de Groot uit. "Met name woningen in Amsterdam zijn op het moment heel duur. Voor het wonen in de hoofdstad betaal je de hoofdprijs. Door de hoge huizenprijzen in Amsterdam, gaat de gemiddelde verkoopprijs in de provincie omhoog."

Omliggende steden

Toch is niet alleen Amsterdam een dure woonplaats. Ook Haarlem is flink aan de prijs. "De hoge prijzen sijpelen door naar omliggende steden. Dit komt door mensen die vanuit Amsterdam naar het ommeland verhuizen. Zij verkopen hun huis met overwaarde." Volgens de econoom verlaten veel jonge gezinnen inmiddels de hoofdstad om in omliggende steden te gaan wonen. "Daar heb je meer huis voor hetzelfde geld."

Ook speelt er volgens haar een psychologische factor mee. "Mensen die in het ommeland wonen, kijken naar de huizenprijzen om zich heen. Als die hoog zijn, doen ze de prijzen zelf ook omhoog."

Stijging zwakt af

Uit het rapport blijkt dat de stijging van de huizenprijzen in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw iets afgezwakt is. Naar verwachting zal de stijging dit jaar uitkomen op 6 procent en in 2020 op 4 procent. Het aantal transacties zal dit jaar en komend jaar naar verwachting stabiliseren rond de 205.000 verkopen.

Volgens De Groot lopen steeds meer mensen tegen de grens aan van wat betaalbaar is. "De inkomens stijgen niet net zo hard als de huizenprijzen. Mensen krijgen de financiering niet rond of willen niet maandelijks zo'n hoge hypotheek ophoesten."

Negatief beeld

Ook speelt het volgens De Groot mee dat er op dit moment een negatief beeld rondom de huizenmarkt heerst. "De stemming op de huizenmarkt is toch wat negatief. Weinig mensen vinden het nu een goede tijd om een huis te kopen."

Waar je dan wel goedkoop kunt wonen? Huizen in de kop van Noord-Holland zijn relatief goedkoop.