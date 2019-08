Raadhuis van Hilversum verdwenen uit Madurodam

HILVERSUM - De maquette van het Hilversumse raadhuis is weggehaald uit Madurodam. Het bouwwerk was in zo'n slechte staat, dat het is vernietigd.

Dat schrijft De Gooi- en Eemlander.

Een woordvoerster bevestigt aan de krant dat het raadhuis is verwijderd. Hoewel sommige bouwwerken bewaard worden, is dat niet in alle gevallen zo. "Sommige maquettes bewaren we wel in onze werkplaats, maar alleen wanneer ze nog in goede staat zijn. Dat was nu helaas niet het geval."

Lees ook: Hilversum betaalt 25.000 euro voor stadhuis in Madurodam

Het raadhuis is daarom vernietigd. Volgens de woordvoerster is dat een normale procedure, omdat de maquettes Madurodam niet mogen verlaten.

Zak geld

Het raadhuis zou eigenlijk al in 2015 verdwijnen. Madurodam zag het toen niet zitten om het raadhuis te renoveren, maar na een dringend verzoek en een zak geld van de Hilversume burgemeester Pieter Broertjes, bleef het gemeentehuis toch staan.

Volgens De Gooi- en Eemlander was de burgemeester vrijdag niet op de hoogte van het verdwijnen van het raadhuis.