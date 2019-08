Onderzoeksraad komt aan bij ingestort AZ-stadion: dit is wat we tot nu toe weten

ALKMAAR - Zaterdagmiddag rond 16.00 uur stortte het dak van de Molenaarstribune in het AFAS Stadion plotsklaps in. Dit gebeurde tijdens een storm. Er vielen geen gewonden, maar de schade is gigantisch.

Theorieën over een falende bouwconstructie, voetbalduels die niet doorgaan en geschokte supporters: wat weten we (tot nu toe) over het gedeeltelijk ingestorte AZ-stadion? NH Nieuws zet alle feiten (en geruchten) op een rijtje.

Dit gebeurt er nu

➡️ De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is zojuist aangekomen bij het AZ-stadion. Zij hebben aangekondigd een vooronderzoek te doen naar het instorten van het dak.

De OVV komt aan bij het stadion. Foto: NH Nieuws (tekst gaat verder onder foto)





➡️ De medewerkers van een aantal bedrijven in het stadion kunnen op dit moment hun kantoorpand niet in. Die zitten namelijk gevestigd onder het zaterdagmiddag ingestorte dak boven de Molenaarstribune.

➡️ Een woordvoerder van AZ vertelt aan NH Nieuws: "We gaan pas puinruimen als de Onderzoeksraad voor Veiligheidsraad iets heeft laten weten over hun verkenningsonderzoek. Daarna kunnen de bedrijven er weer in. Op dit moment krijgen ze een andere ruimte in het gebouw."

➡️ Het Grand Café Van Gaal en het AZ-fancentrum zitten in het het gedeelte van de hoofdtribune en zijn wel gewoon toegankelijk. Dit gedeelte is onderzocht en veilig bevonden.

Dit gaat er gebeuren

➡️ De kaartverkoop voor het Europa League-duel van aanstaande donderdag tegen FC Mariupol is stilgelegd tot er duidelijkheid is over een nieuw speelveld voor AZ. Er wordt namelijk voorlopig niet gevoetbald in het AFAS Stadion.

➡️ Waar de Europa League- en Eredivisie-wedstrijden wél plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Volgens De Telegraaf wordt dit het stadion van ADO Den Haag, maar AZ zegt tegen NH Nieuws dat dit nog helemaal niet zeker is. "De ticketsystemen zijn anders bij ADO. Het stadion van Sparta in Rotterdam en FC Utrecht zijn ook opties." Er wordt vandaag uitsluitsel verwacht over een vervangend speelveld.

➡️ Wat wél zeker is, is dat Jong AZ speelt haar wedstrijd tegen Telstar uit IJmuiden vanavond speelt op het trainingscomplex in Wijdewormer. De wedstrijd is aangemerkt als een risicowedstrijd, dus moeten Telstarfans verplicht met de supportersbus naar het trainingscomplex.

Tekst loopt door onder de foto (credit: ANP)



Geruchten: wat is de oorzaak van instorting?



➡️ Er gaan verschillende verhalen rond over de mogelijke oorzaak van de instorting. Er wordt door meerdere mensen getwijfeld aan de bouwconstructie van het tussen 2005 en 2006 gebouwde stadion. Die zou niet deugen, om verschillende redenen.

➡️ Een bouwvakker die in 2005 meewerkte in de laatste fase van de bouw van het stadion zegt tegen NH Nieuws: "De buizen waaruit het stadion is gebouwd zijn aan de binnenkant niet behandeld tegen roest; dat was te duur. Wij wachtten al tien jaar op deze instorting."

➡️ Ynso Suurenbroek, destijds docent aan de Universiteit van Twente en lid van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, noemde het stadion gisteren in het Algemeen Dagblad een spaghetticontructie. Hij hield in die periode op verzoek van de brandweer de bouwvergunning tegen het licht. De brandweer twijfelde namelijk aan de brandwerendheid.



Tekst gaat door onder de foto van het AZ-stadion in aanbouw, in 2005 (credit: ANP)





➡️ Ook wordt het plaatsen van de zonnepanelen op het dak genoemd als oorzaak. Suurenbroek zegt daarover: "Het is extra belasting. Met hard wind vanuit een bepaalde hoek krijg je dit. Maar dat gebeurt alleen als de constructie vanaf het begin te zwak is."

➡️ Er zou in die tijd 'een hoop gerommel' zijn met de sturing door de gemeente en de gemeente werd volgens Suurenbroek aangestuurd door voormalig eigenaar en ondernemer Dirk Scheringa. Tegenover NH Nieuws ontkent hij echter er iets mee te maken te hebben. "Natuurlijk hebben wij niet bezuinigd op de veiligheid. Wij hebben helemaal geen verstand van die constructie en dit hebben wel laten doen door een bedrijf. De gemeente heeft de taak om dit te controleren", aldus Scheringa.

➡️ Namens de gemeente reageert Burgemeester van Alkmaar Piet Bruinooge voor de camera van NH Nieuws: "Ik dacht dat we het veiligste stadion van Nederland hadden."

Tekst gaat door onder de video



Feiten en cijfers over het AZ-stadion

Het Alkmaarse voetbalstadion aan het het Stadionplein is gebouwd in 2005 en 2006 door aannemer Midreth. Uiteindelijk werd 'ie in augustus 2006 onder de naam DSB Stadion in gebruik genomen. DSB staat voor Dirk Scheringa Beheer; hij was destijds hoofdsponsor én eigenaar. De naam veranderde in 2010, na het faillissement van DSB, in AFAS-stadion. Er kunnen zo'n 17.000 supporters in.

Wie onderzoekt nu wat?

Er doen verschillende partijen onderzoek naar de oorzaak van de instorting.

➡️ De Onderzoeksraad voor de Veiligheid begint vandaag met een verkennend onderzoek. De organisatie gaat in gesprek met betrokken partijen en kijkt 'of er een breder belang is' om de ramp te onderzoeken. Dit laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws. Ze verwacht binnen twee weken met een beslissing te komen. Áls er een onderzoek komt, kan dit wel een jaar duren.

➡️ AZ heeft ingenieurs- en adviesbureau Royal HaskoningDHV ingeschakeld voor een onderzoek. Samen met de gemeente Alkmaar bekeken ze het stadion gisteren, meldt de NOS. Algemeen directeur van AZ Robert Eenhoorn zei in een persconferentie vlak na de instorting: "We hebben natuurlijk een groot probleem. Prioriteit ligt bij het onderzoeken wat er precies gebeurd is."

➡️ De VVD wil een kamerdebat over het ingestorte stadion. "Er hadden tientallen doden kunnen vallen", twitterde Kamerlid Daniël Koerhuis. Hij wil het hebben over hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.

Dit zeggen de supporters

➡️ Er vielen geen gewonden bij het instorten van het dak, maar als het 24 uur later was gebeurd, zat het stadion vol met supporters. Zij reageren dan ook ontdaan. Een aantal AZ-fans vreest dat het dak niet meer kan worden hersteld: "Misschien moet het stadion wel helemaal opnieuw worden gebouwd", zegt er eentje.

➡️ Supportersgroep Victoria Alkmaar roept AZ-fans op om hun club te blijven steunen. "Blijf AZ achterna reizen, ook al ben je een uur onderweg", zegt de voorzitter van de supportersvereniging tegen het Algemeen Dagblad. Er zouden donderdag extra bussen worden ingezet die naar het vervangende stadion rijden waar de Europa League-wedstrijd wordt gespeeld.