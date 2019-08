Zet je schrap voor koele, regenachtige dagen met een béétje zonneschijn

NOORD-HOLLAND - Er staat een wisselvallige week voor de deur: de weerman van NH verwacht regen, wind en hier en daar een beetje zonneschijn. De zwoele zomer lijkt voorbij, want het wordt niet warmer van twintig graden.

Weerman Jan Visser vertelt in de Ochtendshow van NH Radio: "Er valt wel twee centimeter regen vandaag! Hier er daar breekt de zon door."



Buien

Vooral vanavond komen er buien onze kant op, met name midden in de provincie. Het voelt koel aan buiten. "Achttien, negentien en misschien twintig graden." Er waait ook weer een stevige wind van zeventig kilometer per uur.