Opnieuw woning beschoten in Amsterdam: kogel door muur heen

De politie kreeg rond 2.50 uur een melding van de schietpartij. De bewoners werden volgens een getuige wakker van het incident.

Een kogel ging dwars door de muur van de woning heen, bevestigt de politie. Volgens een getuige boorde de kogel zich vanaf de eerste verdieping naar de hal op de begane grond. Niemand raakte gewond. De politie verricht onderzoek.

Vier schietincidenten

Het is al zeker het vierde schietincident in een paar dagen tijd in de stad. Donderdagavond kwam een 28-jarige man om het leven bij een schietpartij bij de flat Hogevecht in Amsterdam-Zuidoost. Zaterdag raakte een man gewond bij een schietpartij op de Dickenslaan en zondag werd er geschoten op de Willem Kromhoutstraat.