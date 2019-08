Markerwaarddijk van Enkhuizen naar Lelystad na dagen weer open voor verkeer

ENKHUIZEN - De Markerwaarddijk - N307 - tussen Enkhuizen en Lelystad is weer open. De weg is vanmorgen om 04:00 vrijgegeven, nadat 'ie twee dagen dicht was vanwege een dikke laag zand.

Door de storm lag er vijftien - en op sommige plekken wel dertig - centimeter zand en dit zorgde voor gevaarlijke situaties. Het weghalen van het zand bleek moeilijker dan gedacht; Rijkswaterstaat heeft de 'vrijgevingstijd' meerdere malen verlaat.

De ANWB bevestigt op Twitter dat de weg vanmorgen vroeg weer is opengegaan.