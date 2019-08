AZ-fans: "Bang dat het hele stadion wordt afgekeurd"

ALKMAAR - De winst op RKC Waalwijk echt vieren lukte vandaag niet voor de groep AZ-fans die met supportersbussen terug naar hun 'eigen' stadion in Alkmaar werden gebracht.

De fans worden er een beetje stil van. "Het is toch je club hé. Je komt hier al jaren." Vol ongeloof kijken ze naar het dak van hun AFAS-stadion, dat gisteren deels bezweek als gevolg van de harde wind. Een ander is bang dat het stadion volledig wordt afgekeurd als gevolg van de instorting. "Dan hebben we echt een groot probleem."

"Eigenlijk sta ik hier met een blij gevoel. Als er gespeeld was had ik daar gestaan. Ik zit op die tribune namelijk", vertelt een andere fan. "Het is zoals het is helaas. Het is raar als je hier staat en allemaal linten ziet."

Waar de club het aankomende thuisduel tegen Marioepol gaat spelen is nog niet duidelijk, maar voor de fans maakt het niet heel veel uit. "Ik hoop op een stadion waar het dak niet instort", lacht iemand. "Het maakt mij niet zo heel veel uit in ieder geval, als het maar een beetje in de buurt is. Heerenveen, Utrecht, misschien wel Amsterdam. We horen het de komende dagen wel. Maar één ding is zeker, hier wordt niet gevoetbald in ieder geval."