Mogelijk handgranaat gevonden voor woning Snodenhoekpark Amsterdam

AMSTERDAM - In Amsterdam, aan het Snodenhoekpark, is vanavond mogelijk een handgranaat gevonden. Of het daadwerkelijk om een explosief gaat, zoekt de politie nog uit.

De politie kreeg rond kwart voor acht een melding dat er een explosief was aangetroffen voor de deur van een woning. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse voor onderzoek. Het gebied waar het explosief werd aangetroffen is ruim afgezet.

Waarom en door wie het mogelijke explosief daar is geplaatst zal onderzoek moeten uitwijzen.