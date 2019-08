Vermiste vrouw uit Heerhugowaard gevonden op parkeerterrein in Schagen

SCHAGEN - Een vermiste vrouw uit Heerhugowaard is vanavond gevonden op een parkeerterrein aan de Jacob Ruijsdaellaan in Schagen.

In de eerste instantie werd er een forensisch arts opgeroepen voor het incident, maar een woordvoerder van de politie meldt aan NH Nieuws dat dit niet nodig bleek. De vrouw leefde nog.

Op dit moment is er niet meer bekend over de toedracht van de vermissing van de vrouw of hoe ze er aan toe is.