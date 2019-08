Leny (96) zit iedere dag in haar tuin voor het EK Wielrennen: "Ik kan hierna wel weer uitrusten"

ALKMAAR - Op de laatste dag van het EK Wielrennen is het een drukke boel aan de Munnikenweg in Alkmaar. Door die straat racen de elite mannen in de strijd om het Europees Kampioenschap. Voor bewoners van de Munnikenweg is het een droom die uitkomt dat het EK door hun straat gaat.

Tientallen toeschouwers staan langs de kant om de mannen aan te moedigen. Sommigen staan met een biertje in hun hand, anderen zitten in uitgeklapte stoeltjes, en ook onder een partytent staan supporters.

"Dit is uniek"

Wielerfan Herman Ackerman had nooit durven dromen dat het EK in zijn straat plaatsvindt. "Dit krijg je nooit meer. Dit gebeurt nooit meer. Gemeente Alkmaar: perfect geregeld. En die winkeliers, jammer, maar dit is zo uniek, dat moet je gewoon doen. Moet je eens kijken wat een sfeer hier. Die mensen, dit is gewoon geweldig."

Ook Vincent Helder is een trouwe supporter. Hij heeft een grote luchtboog in zijn tuin neergezet. "Als het EK langs je huis komt, is het de uitgelezen kans om even uit te pakken met de jongens. M'n vrienden uit Egmond van de Derpbikers hebben geholpen om dit neer te zetten. We hebben gedacht: we maken er een mooi wielerfeestje van."

11 rondjes van 11,5 kilometer

De wielrenners komen 11 keer over de Munnikenweg heen. Ze rijden 11 keer een route van 11,5 kilometer door Alkmaar. De Munnikenweg staat bekend om de kasseien in de straat, die een extra uitdaging zijn voor wielrenners. Omdat er geen hekken zijn geplaatst langs de weg, kunnen de wielrenners de kasseien ontwijken over grotere tegels.

"Het is voor ieder wat wils. Het is echt de moeite waard om te kijken." Een andere toeschouwer kijkt veel wielrennen op TV. "Ik fiets zelf ook. Dat mag geen wielrennen heten, maar om te kijken vind ik ontzettend leuk."

Misschien wel de trouwste supporter van de straat is de 96-jarige Leny. "Ik heb hier alle dagen aan de kant gezeten. Ik moet achter het hek van mijn zoon, want als ze over de stoep rijden, dan gebeuren er ongelukken." Ze is een groot fan van de sport. "Hartstikke leuk. Ik kan na die tijd wel weer uitrusten."