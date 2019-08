Constructieproblemen zouden funest zijn geweest bij stadion AZ: "We zeiden tien jaar geleden al, hier krijgen ze problemen mee"

ALKMAAR - De dakconstructie van het stadion van AZ zou bij de bouw in 2005 al te zwak bevonden zijn. Dat er daarna zonnepanelen op geplaatst zijn zou funest zijn geweest voor het dak, dat uiteindelijk gisteren tijdens een stormachtige dag deels instortte.

Ynso Suurenbroek, destijds docent aan de Universiteit Twente en buitengewoon lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, meldt dat vandaag in het AD. Hij hield op verzoek van de brandweer in Alkmaar de constructie van het stadion tegen het licht omdat deze zich zorgen maakten over de brandwerendheid van het gebouw.

"Met de extra belasting van de zonnepanelen die een paar jaar geleden zijn aangebracht en de harde wind vanuit een bepaalde hoek met onderdruk en bovendruk krijg je dit. Maar dat gebeurt alleen als de constructie vanaf het begin te zwak is", vertelt Suurenbroek tegen de krant.

Onbehandelde holle buizen

Een getuige die gewerkt heeft aan de constructie van het stadion bevestigt aan NH Nieuws dat niet alleen de constructie van het stadion het probleem is: ook zou er bezuinigd zijn op de behandelingen tegen roest. "Het stadion is gemaakt van een buisconstructie, ronde buizen. Er is bezuinigd op de behandeling van die buizen tegen roest. Normaal gesproken behandel je ze aan de buiten- én binnenkant, en dat is in dit geval alleen aan de buitenkant gebeurd. Een verzinkerij doet dat."

Die holle buizen leven grote problemen op: "Het kan van binnen en van buiten roesten. Ik ben er zelf wel eens bij geweest dat er water in die constructie kwam. Water en onbehandeld staal is funest, daardoor is de constructie verzwakt. Het is een verkeerde bezuiniging geweest. Dit is een behandelingsfout." De getuige geeft aan dat het bedrijf destijds al gewaarschuwd heeft: "We zeiden tien jaar geleden al, hier krijgen ze problemen mee."

De dakconstructie zou dus al te zwak zijn geweest toen er een aantal jaar geleden zware zonnepanelen op geplaatst werden. Deze panelen zijn geplaatst met een ruimte ertussen, waardoor er van twee punten druk komt door de wind. De wind kan er onderdoor en geeft daarna ook nog eens druk van boven.

Dirk Scheringa

Zowel Ysno Suurenbroek als de anonieme bron geven aan dat Dirk Scheringa, oud DSB-bankier en destijds eigenaar en voorzitter van AZ, die bezuinigingen aanstuurde. Hij zou een vinger in de pap hebben gehad in het volledige constructieproces en zou daarbij meer gelet hebben op kosten dan op de veiligheid van het complex.

Dirk Scheringa zelf ontkent deze beschuldigingen stellig. Hij vertelt tegen NH Nieuws dat hij zich niet meer met het proces heeft bemoeid dan normaal. "Het stadion is getekend door een vooraanstaand architect. Het is door bouwkundigen goedgekeurd, ik heb er zelf ook geen verstand van, en de gemeente loopt mee of alles klopt conform de bouwvoorschriften." Dat hij bezuinigd zou hebben ontkent hij ook: "Dit gaat toch nergens over? Je vraagt offertes op en je gaat met een aannemer in zee. Je neemt iets aan voor een bepaalde som. En dan heb je er geen invloed meer op."

Bebouw Midreth

De constructie van het stadion lag in handen van aannemersbedrijf Bebouw Midreth B.V. Dit is hetzelfde bedrijf dat het museum van Dirk Scheringa gebouwd heeft. De directeur van het aannemersbedrijf zegt dat er conform alle bouwvoorschriften is gebouwd. "Wij hebben geen bezuinigingen toegepast. Als je zoiets bouwt, moet het allemaal kloppen, anders mag het echt niet."

Het aannemersbedrijf ging in 2011 failliet.

Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft contact gehad met deskundigen over het instorten van het dak. Komende week wordt besloten of er een formeel onderzoek opgestart wordt naar het instorten van het dak.

Ondertussen is het onduidelijk wanneer er weer in het stadion gespeeld kan worden. Directeur Robert Eenhoorn gaf gisteren al tegen de NOS aan dat het 'een groot probleem' was. "Ik wil niet op zaken vooruit lopen, maar er kan hier pas weer gevoetbald worden als de situatie volledig veilig is en daar is op dit moment natuurlijk geen sprake van."

Op dit moment is duidelijk dat het thuisduel van Jong AZ tegen Telstar aankomende maandag gespeeld gaat worden op het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer. Wegens eerdere vechtpartijen staat deze wedstrijd onder verscherpte aandacht van de politie, het is nog niet duidelijk of publiek welkom zal zijn tijdens het duel.

Aankomende donderdag zou AZ een voorronde van de Europa League spelen in het stadion, tegen Marioepol. De ArenA in Amsterdam werd als alternatief genoemd, maar dit blijkt geen optie. Op dit moment wordt er volgens de NOS gekeken naar onder andere de stadia van FC Utrecht en Heerenveen. Deze stadia voldoen aan de eisen van de UEFA en hebben voldoende capaciteit.

