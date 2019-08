Jong AZ - Telstar wordt maandagavond gespeeld op het trainingscomplex

ALKMAAR - De wedstrijd van Jong AZ tegen Telstar wordt maandagavond gespeeld op het trainingscomplex van de Alkmaarders in Wijdewormer. Dat heeft de KNVB vanmiddag bekend gemaakt.

De wedstrijd stond gepland in het AFAS Stadion, maar daar kan de wedstrijd niet gespeeld worden omdat een deel van dak zaterdag instortte.

De wedstrijd stond om veiligheidsredenen in het stadion gepland, na ongeregeldheden tussen supporters in het verleden. Telstar komt zo snel mogelijk met nieuws over de gevolgen voor de supporters, twitterde de club.

Waar de wedstrijd van donderdag in de derde ronde van de Europa League tegen Mariupol wordt gespeeld is nog niet bekend.