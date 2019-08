AZ op kop in eredivisie na winst op RKC

WAALWIJK - AZ heeft de koppositie van de eredivisie alleen in handen. De ploeg van coach Arne Slot won in Waalwijk met 2-0 van RKC, dankzij twee doelpunten van Oussama Idrissi. Na een aardige eerste helft, zakte het spel in de tweede helft in, maar de overwinning kwam niet in gevaar. De zege werd overschaduwd door het instorten van het dak van het eigen stadion van de Alkmaarders gisteren. De clubleiding, de KNVB en de UEFA zijn daarover de hele dag in overleg geweest. De uitkomst daarvan is nog niet bekend.

RKC promoveerde dit jaar naar de eredivisie. De club uit Waalwijk doet dat op echt gras met dank aan de transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona. De Jong speelde in de jeugd in de gecombineerde jeugdopleiding van RKC en Willem II. Daarom kreeg de club een percentage van de transfersom, genoeg om te incvesteren in echt gras.

Nieuwe grasmat

AZ startte op die nieuwe grasmat in dezelfde opstelling als afgelopen donderdag tegen Mariupol in de derde voorronde van de Europa League. De Alkmaarders ging rustig van start tegen RKC dat vroeg druk probeerde te zetten. De mooiste actie van de eerste helft kwam op naam van Calvin Stengs, die à la Ibrahimovic een paar man passeerde. Na die fraaie actie ging zijn schot via een RKC-speler maar net naast.

Idrissi 0-1

In de 35e minuut kwam AZ op voorsprong door Idrissi, die de bal mooi in de verre hoek krulde. Vier minnuten later lag het spel enige tijd stil nadat Myron Boadu keeper Eteinne Vaessen onbedoeld tegen het hoofd raakte. De keeper leek verder te kunnen, maar zakte toen weer in elkaar en moest vervangen worden.

In de extra tijd van de eerste helft kwam AZ op 0-2. Jonas Svensson stuurt Boadu weg die de bal aflegde op Idrissi. De linksbuiten kon vervolgens zijn tweede van de dag scoren.

Tien man RKC

Na een klein uur spelen werden de problemen voor RKC groter toen verdediger Jurriën Gaari direct rood kreeg na een harde tackle met gestrekt been. AZ controleerde de wedstrijd daarna zonder problemen.

In de 64e minuut kwam AZ nog goed weg toen Wuytens hands maakte in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Lindhout vond het een natuurlijke beweging. Daarna vond AZ het wel mooi en speelde de wedstrijd rustig uit.

AZ bovenaan

AZ heeft nu zes punten uit twee wedstrijden en staat daarmee bovenaan. Voor volgende week staat de thuiswedstrijd tegen FC Groningen op het programma, maar het is nog niet bekend wat er met die wedstrijd gebeurd. In het eigen AFAS Stadion zal die niet gespeeld kunnen worden nadat zaterdag het dak daar instortte. Donderdag staat eerst nog de thuiswedstrijd in de derde voorronde van de Europa League tegen Mariupol op het programma.

Lees ook: Directeur AZ over ingestort dak: "We kunnen van geluk spreken"

Opstelling AZ: Bizot; Svensson (Sugawara/61), Vlaar, Wuytens, Wijndal; Midtsjø Gudmundsson/79), Koopmeiners, Ouwejan; Stengs, Boadu, Idrissi (Clasie/61)

Opstelling RKC: Vaessen (Heemskerk/42); Gaari, Meulensteen, Delcroix, Quasten; Rienstr, Tahiri (Bakari/46), Spierings; Maatsen, Bilate, Sow (Seys/73)