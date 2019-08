Spoedeisende hulp ziekenhuis Amsterdam toch vanmiddag weer open na brand

AMSTERDAM - De spoedeisende hulp van het OLVG-Oost ziekenhuis in Amsterdam gaat vanmiddag toch weer open.

Vannacht ontstond er naast het gebouw brand in een ambulancevoertuig waar gasflessen in lagen. De spoedeisende hulp en de huisartsenpost van het ziekenhuis werden vannacht al ontruimd omdat er angst was dat de ambulance zou exploderen.

Vanmorgen werd de brand geblust, maar er bleef lange tijd een rooklucht op de afdelingen hangen. Beiden bleven daarom in afwachting van het reinigen van de luchtkanalen en nieuwe metingen dicht.

De spoedeisende hulp gaat om vier uur vanmiddag weer open, de huisartsenpost om vijf uur. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.