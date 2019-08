Onderzoeksraad voor Veiligheid buigt zich over AZ-stadion

ALKMAAR - De Onderzoeksraad voor Veiligheid houdt een verkennend onderzoek naar het deels instorten van het dak van het AZ-stadion. Morgen beginnen ze met het inwinnen van informatie van alle betrokken partijen.

Dit laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws. Welke partijen dit allemaal zijn, is vertrouwlijke informatie.

Het dak boven de Molenaarstribine stortte gistermiddag in. Er raakte niemand gewond.

De Veiligheidsraad bepaalt op basis van het verkennende onderzoek of ze de instorting van het dak van de Alkmaarse club daadwerkelijk gaan onderzoeken.

Dit hangt volgens Sara Vernooij van de Veiligheidsraad af van een aantal afspecten: "Of er lessen te leren zijn voor de veiligheid; of het een breder probleem is dan alleen hier en welke andere partijen onderzoeken en of we daar iets aan kunnen toevoegen."

Ze verwacht na ongeveer een week uitsluitsel te kunnen geven over het verkennend onderzoek. Als de Onderzoeksraad het AZ-stadion ook echt gaan onderzoeken (die onderzoeken duren meestal één jaar), zou dat het tweede voetbalstadion zijn dat na een instorting wordt onderzocht. In 2011 stortte het dak van de Twentse Grolsch Veste in. Daarbij kwam één man om het leven.

Thuisduels

Vanmiddag komt het elftal van AZ wel in actie: om 14.30 uur in een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. "Er wordt zo snel mogelijk duidelijk waar de komende thuisduels gespeeld worden", is het enige dat AZ er in een bericht op Twitter over kwijt wil.

Het terrein van het stadion van AZ - officiële naam AFAS Stadion - is voorlopig niet toegankelijk.