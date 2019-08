Man (19) overleden na sprong van Stichtse Brug

BLARICUM - De 19-jarige man die gisteren van de Stichtse Brug is gesprongen in Blaricum is overleden. Het gaat om een inwoner van Amersfoort.

Zijn overlijden wordt bevestigd door de politie.

Hulpdiensten zochten met duikers, zes vaartuigen en een politiehelikopter over het Gooimeer en het Eemmeer.

Lees ook: Zoekactie naar jongen (19) die van brug bij Blaricum sprong: "Overlevingskans is nul"

Brug

De jongeman was met vrienden en zou tegen hen hebben gezegd graag een duik te willen nemen van de 13 meter hoge brug. Eenmaal gesprongen, zag de vriendengroep hem niet meer boven water komen.