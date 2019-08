Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad tot vanavond dicht vanwege zand

ENKHUIZEN - De Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad (N307) is zeker 19:00 uur dicht voor verkeer van beide kanten vanwege schoonmaakwerkzaamheden. Er ligt heel veel zand, door de harde storm van gisteren.

De ANWB meldt op Twitter dat het voorlopig nog niet is opgeruimd.

'Op sommige plekken ligt er vijftien centimeter zand', schrijft FlevoWegen op Twitter. 'Dit kan zorgen voor onveilige situaties'.

Als je dus naar Lelystad moet, zal je zeker nog de hele ochtend moeten omrijden via de Afsluitdijk of via de landroute.