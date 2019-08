Auto en camper vlak na elkaar in de fik in Hilversum

HILVERSUM - Er zijn vanmorgen vroeg een auto en een camper in de fik gevlogen in Hilversum; beiden op een andere plek in de stad. De eerste brand was aan de Bosdrift, de tweede aan de Kolhoornseweg.

De brand in de auto werd rond half vijf vanmorgen ontdekt door een passant.

Volgens een getuige zou diegene heeft met een tuinslang het vuur hebben geprobeerd te blussen. Het afgebrande voertuig is uiteindelijk afgesleept door een bergingsbedrijf.

Nog één

Bijna een uur later, even na tien over half zes, vloog even verderop aan de Kolhoornseweg een camper in brand. Ook bij deze auto ontstond het vuur bij een van de voorwielen, is de zien op de foto.

Dit keer bleef de schade beperkt tot de voorzijde van het voertuig. Het gezin van de camper wilde dit weekend net vertrekken naar hun bestemming, meldt een getuige.

Hoe de branden zijn ontstaan en of er sprake is van brandstichting word door de politie onderzocht.