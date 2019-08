Gewonde bij schietpartij Amsterdam

AMSTERDAM - Een man is gisteravond neergeschoten op de Dickenslaan in Amsterdam-Zuidoost. Iets verderop zou mogelijk ook geschoten zijn.

Dat gebeurde rond 22.30 uur. Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, volgens de politie was hij aanspreekbaar.

Volkswagen Golf

De schutter is nog voortvluchtig. Hij zou zijn weggereden in een zwarte Volkswagen Golf. De politie doet nog verder onderzoek naar de schietpartij en vraagt getuigen zich te melden.

Een klein halfuur eerder is er mogelijk ook geschoten op Kelbergen in Zuidoost. De politie kreeg een melding dat er een schot was gelost, of dat daadwerkelijk is gebeurd is nog niet bekend.

Gemeld

Eerder deze week vond er ook al een schietpartij plaats in Amsterdam-Zuidoost. Daarbij kwam een 28-jarige man om het leven. De vermoedelijke schutter heeft zich gisteren gemeld op het politiebureau.