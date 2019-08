Ambulance met gasflessen in brand bij Amsterdams ziekenhuis: spoedeisende Hulp vannacht ontruimd

AMSTERDAM - De Spoedeisende Hulp (SEH) van het OLVG-Ziekenhuis in Amsterdam-Oost is vannacht ontruimd, omdat voor het gebouw een ambulance in brand is gevlogen waarin ook gasflessen lagen. Vanwege explosiegevaar zijn alle patiënten op de SEH naar een veilige locatie gebracht; patiënten die nog van plan waren om te komen, zijn geadviseerd naar een andere locatie te gaan.

De brand is inmiddels geblust maar woedde hevig. Het OLVG meldt dat de benzinetank van de auto waarschijnlijk nog helemaal vol zat. Volgens het ziekenhuis was de brand rond 07.00 gedoofd.

Verhuisd

Alle patiënten die zich tijdens het uitbreken van de brand op de SEH bevonden, zijn door ziekenhuispersoneel naar veilige locaties in het ziekenhuis gebracht. Andere patiënten zijn, wanneer dit kon, naar huis gegaan.

Op de SEH hangt flinke brandlucht. Dit komt doordat de rook door de deuren naar binnen is gewaaid. Deze rooklucht levert geen gezondheidsrisico's op volgens het ziekenhuis.

Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet duidelijk.