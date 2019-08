OVERZICHT: Wind zorgt voor stormschade in heel Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - De harde wind heeft vandaag flink huisgehouden in Noord-Holland. Op meerdere plekken vielen bomen om, slingerde auto's van de weg en in Alkmaar stortte zelfs het dak van het AZ-stadion in. Hier een overzicht van verschillende gebeurtenissen die de storm heeft veroorzaakt.

Zo viel op de Serooskerkestraat in Krommenie vanmiddag een boom tegen aan flatgebouw aan. De weg is tijdelijk afgezet geweest om de schade op te ruimen. Niemand raakte gewond.

Tekst gaat verder onder tweet:



Maar ook in Purmerend zorgde de storm voor problemen. Daar vielen ook meerdere bomen om: op de Riekstraat en op het Karekietpark.

Tekst gaat verder onder foto:

Ook op de weg was het oppassen geblazen. In de gemeente Haarlemmermeer blies de wind een auto tegen de vangrail.

Tekst gaat verder onder tweet:



In Hoorn tilde de wind een oude boom uit de grond. Die viel op zowel een auto als een woning, beide van dezelfde eigenaar. De bewoner zei tegen een ooggetuigen al meerdere keren bij de gemeente te hebben aangeklopt over de boom. Nu heeft de wind het kapwerk voor de gemeente gedaan.

Tekst gaat verder onder foto:



En als je de weg nog op moet: pas dan op. Dit was vandaag de situatie op de A9.

Tekst gaat verder onder tweet:



De storm heeft ook in Hem tot grote schade geleid. De glazen wand van een kas is deels verwoest, wat leidde tot een glasregen in de tuin van Gertrud Wijnker. Hier lees je het hele verhaal.

AZ

De meest spraakmakende schade van vandaag is het ingestorte dak van het AZ-stadion. Het dak boven de Molenaarstribune viel rond 17.30 uur naar beneden. Er zijn geen gewonden gevallen. Lees hier meer over het ingestorte dak.