VIDEO: AZ-fans reageren op ingestort dak van 'hun stadion'

ALKMAAR - Drie AZ-fans - die na het instorten van een deel van het stadiondak direct naar de Stadionweg in Alkmaar zijn gegaan - reageren geschokt op de gebeurtenis. Los van het feit dat zij alle drie blij zijn dat een ramp met vele slachtoffers de club bespaard is gebleven, gaat het de fans aan het hart. "Je verwacht niet dat dit soort dingen gebeuren."

"We zaten te eten toen mijn zoon het op Instagram zag", vertelt een fan aan NH Nieuws. "We hebben gelijk de laatste happen naar binnen gewerkt en zijn gaan kijken. Dit gaan ons wel aan het hart als AZ-supporter." Zijn zoon vult aan: "Ik dacht gelijk dat het foute boel was."

Lees ook: Dak AZ-stadion gedeeltelijk ingestort door storm: "Hier is geen draaiboek voor"

Vader en zoon zitten altijd vlak naast het deel dat nu ingestort is. Dat maakt de situatie voor de fans extra confronterend. "Of je nou naar de bios gaat of naar een stadion: je verwacht niet dat dit soort dingen gebeuren", vertelt de vader. "Het zal wat voeten in de aarde hebben voor het allemaal opgelost is."

'Zonnepanelen'

Een andere fan vertelt dat hij een uur voor het instorten nog langs het stadion reed. Toen hij het bericht binnenkreeg over het ingestorte dakdeel, ging hij gelijk terug naar het stadion. "Ik denk dat het een beetje fout is gegaan met die zonnepannelen op het dak", vertelt hij. "Maar dat is maar een eerste gedachte", voegt de AZ-fan snel toe.

Alle drie de fans zijn in ieder geval blij dat er niemand gewond is geraakt. "Nu zullen ze het moeten opruimen. Dit is een situatie die niemand had kunnen bedenken."

Kijk de video voor de uitgebreide reacties van de drie fans: