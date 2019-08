Van Charles Aznavour tot Carice van Houten: portretten van 50 jaar fotografie in kerk Zuiderwoude

ZUIDERWOUDE - De fotograaf C. Barton van Flymen (1944) woonde heel lang in Zuiderwoude. En toen hem onlangs werd gevraagd om een selectie van zijn befaamde portretten in de kerk te exposeren zei hem meteen ja. En uit de duizenden foto's die hij in ruim 50 jaar maakte koos hij er enkele tientallen. Markante portretten van beroemdheden uit Nederland en daarbuiten. Zangers, tv-persoonlijkheden, toneelspelers en voetballers en politici als Wiegel en Van Agt. Maar allen zo dat ze je op een indringende manier aankijken.

Barton, die tegenwoordig in Edam woont, heeft bij elke foto een verhaal. "Bij Charles Aznavour was ik zo ontzettend zenuwachtig. Maar hij stelde mij op mijn gemak en zei dat het goed kwam. Het was een van mijn eerste opdrachten." En vele duizenden zouden er volgen voor Het Parool, Avenue, Nieuwe Revu en de Volkskrant.

Een ontwapende foto van een nog jonge Macro van Basten. Barton: "Dat was op de dag dat hij zijn eerste profcontract tekende bij Ajax.'' Meestal waren de portretten op afspraak maar het gebeurde soms ook spontaan.

"Ik was in Amsterdam in hotel Americain voor een afspraak toen ik plotseling Frank Zappa zag zitten. Ik durfde eerste niet maar ik vroeg hem toch of ik een foto van hem mocht maken. "Yes, sure", zei hij. Alleen moest ik toen razendsnel verzinnen hoe ik het zou doen. Ik vond een donker hoekje achter een pilaar, zodat het op een foto uit een studio zou lijken met een zwarte achtergrond. Zes keer klikken en klaar was ik," vertelt hij enthousiast.

Op een prachtige zwartwitfoto kijkt Liesbeth List zwaar verliefd naar de legendarische Jacques Brel. "Hij was tien in Loosdrecht bij een presentatie van een plaat van liedjes van hem gezongen door Liesbeth List", verheldert Barton.

En zo haalt Barton dierbare herinneringen op van elke foto die hij ooit maakte: Van Silvia Kristel, Boudewijn Buch, Andre Hazes, Wim Zonneveld en Willem Duys. En alles samen geeft een prachtig tijdsbeeld van de afgelopen 50 jaar.

De tentoonstelling is t/m 29 augustus dagelijks van 12.00 tot 15.00 uur te bezoeken in de Kerk van Zuiderwoude.