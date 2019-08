Ajax verslaat FC Emmen ook dit seizoen met 5-0

AMSTERDAM - Ajax heeft, zoals verwacht mocht worden, in de eigen Johan Cruijff ArenA met 5-0 gewonnen van FC Emmen. Dat was dezelfde uitslag als vorig seizoen. Bij de rust was het 1-0 voor de Amsterdammers. De doelpunten kwamen op naam van Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar (2x).

Ajax startte met Dusan Tadic in de spits en met Joël Veltman en Lisandro Martínez in het centrum van de verdediging. In de tweede helft kon coach Erik te Hag doorwisselen, met het oog op de return tegen PAOK Saloniki van aanstaande dinsdag.

Het was een wedstrijd waarbij vooraf veel doelpunten werden verwacht van Ajax. Maar je kon ook verwachten dat Emmen de bus zou parkeren voor het eigen doel. Het was dan ook veel eenrichtingsverkeer in de Johan Cruijff ArenA.

Snelle kans Ajax

Al na 39 seconden schoot David Neres, na een mooie aanval via Hakim Ziyech en Dusan Tadic, op de paal. Ajax kreeg legio kansen, produceerde prachtige aanvallen met technische hoogstandjes, tikkie-takkie voetbal, maar doelpunten lieten op zich wachten tot er bijna een half uur was gespeeld. Ziyech passte op Tadic, die de bal in een keer doorspeeld op Van de Beek, die de bal achter keeper Telgenkamp schoot.

"Donny nog een jaar", scandeerden veel van de aanwezige toeschouwers. Als het aan hen ligt weerstaat de blonde middenvelder de lokroep van Real Madrid en blijft hij de kampioen nog een jaar trouw, net als Ziyech, Tadic, David Neres, Nicolás Tagliafico, Noussair Mazraoui en André Onana dat al hebben beloofd.

Ajax kreeg nog meer kansen, maar verzuimde in de eerste helft meer doelpunten te scoren.

FC Emmen counterde af en toe, vooral over rechts met Nicolai Laursen, maar de beslissende pass ontbrak bij de ploeg uit Drenthe.

Ziyech met de 2-0

Kort na de rust scoorde Ziyech de 2-0 na een aanval die begon met een lange rush van Nico Tagliafico. De bal kwam vervolgens via Neres en Van de Beek bij Ziyech.

Sergiño Dest mocht in de tweede helft invallen en zijn eerste minuten maken in de eredivisie. Ook Quincy Promes mocht zijn eerste eredivisieminuten in dienst van Ajax maken.

Ajax bleef er lustig op los combineren en was meermaals dicht bij de volgende goal. In de 67e minuut viel de 3-0 dan. Tadic was de maker met een simpel intikkertje in de rebound, nadat de bal na een schot van Ziyech, via Promes eerst op de paal afketste.

Record Litmanen en Cruijff geëvenaard

Met zijn doelpunt evenaarde Tadic het record van Jari Litmanen en Johan Cruijff door in elf opeenvolgende wedstrijd te scoren.

Huntelaar pikt z'n goaltje mee

Op het moment dat Emmen even met tien man stond door een blessure van Glenn Bijl pikte de ingevallen Huntelaar zijn doelpuntje mee, op aangeven van Promes.



En vlak voor tijd maakte de goaltjesdief ook nog de 5-0.

Ajax deed dus wat het moest doen, maar zal dinsdag in de return tegen PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League toch wat beter om moeten springen met de kansen.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui (Dest/54), Veltman, Martínez en Tagliafico; Marin, Van de Beek en Blind; Ziyech, Tadic (Huntelaar/72) en Neres (Promes/59).

Opstelling FC Emmen: Telgenkamp; Bijl (Payne/81), Veendorp, Bakker, Burnet; Ugrinic, Chacón; Laursen, De Leeuw, Arias (Bos/69); Kolar