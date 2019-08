Zoekactie naar jongen (19) die van brug bij Blaricum sprong: "Overlevingskans is nul"

BLARICUM - Hulpdiensten hebben de massale zoekactie naar de 19-jarige jongen die niet meer boven water kwam, gestaakt. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is er geen kans meer dat de man nog in leven is.

Hulpdiensten zochten met duikers, zes vaartuigen en een politiehelikopter over het Gooimeer en het Eemmeer. Ook het scheepsverkeer werd enige tijd stilgelegd. De storm van vandaag zorgde voor sterkte stromingen die de zoekactie bemoeilijkten, volgens de woordvoerder.

Omdat de man na ruim anderhalf uur nog niet was aangetroffen, besloten de hulpdiensten de reddingsactie te stoppen. De politie blijft met geavanceerde apparatuur nog zoeken naar het slachtoffer.

De jongeman was met vrienden en zou tegen hen hebben gezegd graag een duik te willen nemen van de dertien meter hoge brug. Eenmaal gesprongen, zag de vriendengroep hem niet meer boven water komen.