'Buurtbank' moet weg na klachten: "Doet me echt verdriet"

HILVERSUM - Bewoners aan de Van Gelderlaan in Hilversum hebben gisteren met tegenzin hun buurtbank uit de straat gehaald. De bank was de afgelopen jaren uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats, maar na klachten van enkele omwonenden oordeelde de gemeente dat hij weg moest.

Een gemis, aldus bewoners die er graag na een drukke werkdag uitpuffen. "Dit is een plek waar iedereen gewoon mag komen wanneer hij maar wil", aldus Cees van Ancum, die vlak naast de bank woont. "Soms bespreken we de dag onder het genot van een kopje koffie, of letten de buren op elkaars kinderen die buiten spelen. Het geeft een gevoel van saamhorigheid waar steeds meer behoefte aan is."

Lees ook: Buurtbewoners speelpark Oud Valkeveen dienen bezwaren in tegen opoffering voor parkeerplaats

In de vier jaar dat de bank er staat, zijn er weinig klachten geweest. "Alleen twee jaar geleden", weet Monique Verharen. "Dat begrepen we ook wel. Sindsdien houden we bijvoorbeeld ook geen barbecues meer en gaan we niet langer door tot een uur of negen", verklaart zij. Bovendien maakt men maar zo'n twintig dagen per jaar gebruik van de bank, laten andere bewoners weten.

'Regeltjes'

Toch kreeg de gemeente afgelopen maanden nog klachten binnen, waarop een BOA de situatie kwam bekijken. Die oordeelde dat er van geluidsoverlast geen sprake was, maar dat de bank op gemeentegrond staat en dus strikt genomen daar weg moet. "Het is puur een regeltjeskwestie", zegt Van Ancum daarover. "Het is niet toegestaan je eigen spullen op gemeentegrond te zetten voor een langere tijd, dus daar hebben ze gewoon gelijk in. Dat er ook bewoners zijn die het vervelend vinden dat wij daar zitten, vind ik jammer. Maar het is hun goed recht om een klacht in te dienen."

Verdriet

Ondanks het begrip balen de bewoners flink. "Het doet me echt verdriet", zegt Verharen. In haar strijd tegen kanker krijgt ze energie van de ontmoetingsplaats. "Ik kan daar echt even mijn hoofd leegmaken. Vooral de laatste tijd houdt zoiets mij zeker op de been." Helemaal verdwijnen zal de ontmoetingsplaats niet, het is immers niet verboden om op een stoel op de straat te zitten en die daarna weer mee naar binnen nemen. "Dat gaan we ook zeker doen", besluit Van Ancum.