Aanhoudingen na schietpartij Amsterdam gefilmd

AMSTERDAM - De aanhouding van twee verdachten na de vermoedelijke schietpartij op de Pedro de Medinalaan in Amsterdam is door een automobilist gefilmd.

Te zien is dat zo'n acht agenten met zware kogelwerende vesten met getrokken pistolen op de twee afrennen. De verdachten moeten op de grond liggen en hun handen laten zien. "Ik reed er toevallig langs", laat de getuige weten. "Gekkenhuis."

Over het incident op de Pedro de Medinalaan is nog veel onduidelijk. Er zou volgens eerste meldingen zijn geschoten en er zou een wapen op de grond liggen, toch spreekt de politie nog over een 'vermoedelijk schietincident'. In de straat is een gewonde man met handboeien om overgebracht naar het ziekenhuis.

Ook is een arrestatieteam van de politie bezig met een woninginval op de Pedro de Medinalaan.