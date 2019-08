AMSTERDAM - Op de Pedro de Medinalaan in Amsterdam is vanmiddag waarschijnlijk geschoten.

Volgens een getuige ligt er een gewonde man op straat. Meerdere ambulances en een traumateam zijn opgeroepen.

Ook is er volgens de omstander veel politie aanwezig. "Er is een rote politie-actie gaande met helikopter en agenten in zware vesten."