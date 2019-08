Twee gewonden na melding schietpartij Amsterdam, politie massaal aanwezig

AMSTERDAM - Op de Pedro de Medinalaan in Amsterdam is vanmiddag waarschijnlijk geschoten.

Meerdere ambulances en een traumateam zijn opgeroepen. De politie spreekt op Twitter over twee gewonden.

De twee gewonden zijn ook aangehouden. Een van hen lag op de Pedro de Medinalaan, hij kreeg handboeien om en ging daarna op een brancard een ambulance in. De ambulance is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gereden.

De tweede gewonde werd iets verderop aangehouden. Hij was in het gezelschap van een derde persoon, die niet gewond was. De aanhouding van de twee werd gefilmd door een automobilist.

Het arrestatieteam van de politie viel rond 16.45 uur een woning aan de Pedro de Medinalaan binnen. Het is onduidelijk of er op dat moment nog mensen in het huis waren.

Op de straat ligt een, vermoedelijk onklaar gemaakt, pistool.