Twee gewonden na geweldincident Amsterdam, politie massaal aanwezig

AMSTERDAM - Twee mannen zijn vanmiddag gewond geraakt bij een geweldincident op de Pedro de Medinalaan in Amsterdam. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk.

Volgens de eerste meldingen die de politie kreeg had er een schietpartij plaatsgevonden, maar de situatie bleek achteraf toch anders. "We gaan er vooralsnog vanuit dat er niet is geschoten", zegt een politiewoordvoerder. "We doen nader onderzoek om te kijken of er sporen zijn van schoten, maar het lijkt er nu niet op."

Gewond

Twee mannen zijn gewond geraakt. Hoe dat is gebeurd kan of wil de politie nog niet zeggen. "Het is nog onduidelijk hoe ze het letsel hebben opgelopen."

Wel lag er op straat een pistool, het magazijn was uit het wapen gehaald. "Er is een vuurwapen gezien, maar het niet duidelijk of en hoe dat gebruikt is", zegt de politiewoordvoerder.