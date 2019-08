Gestrande fietsers op afgesloten dijk gered: "Niet zorgzaam van de Staat der Nederlanden"

ENKHUIZEN - Een heldhaftige reddingsactie op de afgesloten Markerwaarddijk (N307) vanmiddag. Henk Zwaan, uitbater van wegrestaurant Checkpoint Charlie, reed over de weg toen hij een gestrand echtpaar op de fiets tegenkwam. "De vrouw was helemaal in paniek."

De dijk werd 's middags afgesloten omdat de harde wind anders voor levensgevaarlijke situaties kan zorgen. Omdat Henk Zwaan zijn restaurant halverwege de Markerwaarddijk heeft liggen, mocht hij wel de gevaarlijke weg op. Daar trof hij een echtpaar aan, in het zand, met fiets en al, vechtend tegen de elementen.

Zwaan kon het niet over zijn hart verkrijgen de twee gestrande sportievelingen te laten staan. Hij nam de twee fietsers mee in zijn bus. Eén fietser moest zelfs achterin staan, met open achterklep, maar alles beter dan op de zanderige dijk.

Dat de fietsers echt niet op eigen houtje verder hadden kunnen reizen, bewijzen de beelden vanuit de auto: de weg is op sommige plekken amper te zien. "Ik begrijp niet dat er geen veegwagen van Rijkswaterstaat is om mensen weg te halen daar. De vrouw was helemaal in paniek en gevallen met de fiets. Niet erg zorgzaam van de Staat der Nederlanden", vertelt Zwaan na zijn reddingsactie.

Kijk hier naar de beelden van de reddingsactie: