Vermagerde bruinvis gevonden op strand Egmond-Binnen

EGMOND BINNEN - Een voorbijganger vond gisteravond een levende bruinvis op het strand in Egmond-Binnen. Het dier bleek erg vermagerd en werd later ingeslapen door een dierenarts.

De bruinvis werd rond 9.00 uur gevonden. Het dier spartelde toen de voorbijganger langs liep. De vinder belde vervolgens direct SOS Dolfijn.

Het bleek een vrouwtje van enkele maanden oud en was nog "moederafhankelijk", zo meldt SOS Dolfijn. Het dier had zonder de moeder geen kans van overleven en is daarom ingeslapen.

De bruinvis is voor onderzoek overgedragen aan de Universiteit van Utrecht.