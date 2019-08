22 iepen onverwacht gekapt in Helderse Javastraat: "We zijn uit bed gezaagd"

DEN HELDER - In de Helderse Javastraat zijn donderdag 22 iepen gekapt. De bomen hadden de iepziekte en moesten daarom worden verwijderd, tot ontsteltenis van de buurtbewoners. Sommigen van hen wisten ook niets af van de plannen van de gemeente.

"We hebben geen bomen voor de woning meer, helaas", zegt een omwonende tegen NH Nieuws. "Toen ik hier kwam wonen was het een straat met bomen. Nu hebben we te maken met kaalslag."

Ondanks de onheilspellende rode stippen op de bomen, kwam de rigoureuze kaalslag voor sommige bewoners onverwacht. Volgens buurtbewoners heeft de gemeente hen slecht geïnformeerd. "Ze hadden wel een briefje door de deur kunnen doen met de mededeling: mevrouw, morgenochtend wordt u uit bed gezaagd."

Ze weten ook niet wat de gemeente later van plan is. "Ik hoop dat er nieuwe bomen komen. Het is zo wel erg kaal en die stronken die ze overlaten zijn ook een eigenaardig gezicht."

Nog 50 iepen

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er naar schatting nog een stuk of 50 iepen worden gekapt, verspreid over Den Helder. "Onder andere in de Tulpstraat, op de Timorlaan, de Weststraat, Zuidstraat, Keizersgracht, Spoorgracht, Fazantenstraat, Reigerstraat. Ook in Julianadorp (Kruiszwin, Doorzwin, Boterzwin) worden nog bomen gekapt", meldt de woordvoerder.

De woordvoerder vervolgt: "Later dit jaar wordt gekeken wat we gaan doen met de lege plekken die ontstaan zijn na het kappen van de bomen."