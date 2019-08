Gewonde bij steekpartij in woonwijk Hoorn

HOORN - Een 28-jarige man is vannacht gewond geraakt bij een steekpartij op het Kruiwerk in Hoorn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar.

De steekpartij vond plaats rond 4.00 uur. Agenten vonden de gewonde man in een steeg achter de woningen aan het Kruiwerk. Er is nog niemand aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen en de recherche is een onderzoek gestart. De toedracht van de steekpartij is niet bekend.