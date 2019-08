Twee rijstroken A9 richting Alkmaar dicht door ongeluk

HAARLEM - Vanwege een botsing op de A9 richting Alkmaar zijn twee rijstroken dicht. Voor knooppunt Velsen is maar één rijstrook open.

"Filerijden vanaf Rottepolderplein", meldt Rijkswaterstaat in een tweet. Automobilisten moeten rekening houden met een vertraging van zo'n 20 minuten.

De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Ook de Markerwaarddijk (N307) is tussen afrit Enkhuizen-Centrum en de Houtribsluizen bij Lelystad vanwege het stormachtige weer in beide richtingen gesloten.