Evenementen in de provincie afgelast vanwege harde wind

TEXEL - In verband met de harde wind zijn enkele evenementen die dit weekend op de agenda stonden afgelast. Zo is het HavenVistijn uitgesteld en is de zwemtocht Den Helder naar Texel afgelast.

Op Texel is het HavenVistijn uitgesteld vanwege de storm. "Het voorspelde weerbeeld, windkracht 7/8 brengt de veiligheid van onze bakkers, rokers, standhouders en bezoekers in het geding", verklaart de organisatie op haar site.

Ook de organisatie van de zwemtocht vindt de weersomstandigheden te gevaarlijk: "Op dit moment verwachten we op het startmoment windkracht 8 en een golfhoogte rond de 2,5 meter. Dat zijn omstandigheden waarbij wij als organisatie de veiligheid van de deelnemers, vrijwilligers en belangstellenden niet kunnen waarborgen."

Code geel

Het KNMI heeft code geel afgegeven. De windstoten kunnen snelheden tot 100 kilometer per uur bereiken.