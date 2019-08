Vrachtwagen geschaard op N9: weg in beide richtingen gesloten

BERGEN - Op de N9 bij Bergen is vanochtend een vrachtwagen geschaard. De weg is vanwege het ongeluk in beide richtingen gesloten.

Het ongeluk gebeurde rond 10.00 uur. Volgens een getuige zou het voertuig vanwege de harde wind zijn geschaard. De bestuurder zou met de schrik zijn vrijgekomen.

Wanneer de N9 wordt vrijgegeven is niet duidelijk.