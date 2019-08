Kok Jasper (20) naar WK Worldskills in Rusland: "Ik wil 'Medal of Excellence' winnen"

HOOGWOUD - De 20-jarige Jasper Panis uit Hoogwoud mag namens Nederland naar het WK Worldskills in Kazan in Rusland. Hij is kok en heeft zich na een lange serie van voorrondes geplaatst. Nog één keer maakt hij alle gerechten klaar en komt zijn docent een laatste oordeel vellen.

"Ik wil in ieder geval in de top-20 eindigen", zegt Jasper vol goede moed. "Het klinkt misschien wat 'weinig', maar het is écht onwijs moeilijk om goed te scoren op het WK." Aan het WK doen ruim veertig landen mee. Verspreid over vier dagen moet Jasper een viergangendiner maken. Van te voren krijgt hij slechts de helft van de ingrediënten te horen die hij mag gebruiken.

Voorrondes

In oktober vorig jaar spoorde docent Theo van Rensch hem aan om aan wedstrijden mee te doen. Jasper zit nu in het laatste jaar van de sterklas, een speciale koksopleiding van het ROC in Amsterdam. Naast zijn studie werkt hij bij restaurant Bord'eau waar hij ook zijn 'trainingen' voor het WK houdt.

"Bij de tweede voorronde op het Horizon College in Heerhugowaard was ik één van de dagwinnaars die door mocht naar het NK", vertelt Jasper. Hij onderscheidde zich met name door zijn recept voor het toetje: "Ik had een dessert gemaakt met aardpeer en pinda's en tonkaboon, een specerij. Dat was de doorslaggevende factor."

'Pijnlijke' kwalificatie

Om zich uiteindelijk voor het wereldkampioenschap in Rusland te kwalificeren, moest hij eerst het NK winnen. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. In januari ging hij met vrienden skiën en kwam lelijk ten val. Pas na drie maanden, de week voor het NK, ging hij naar de dokter: zijn meniscus bleek op maar liefst twintig plekken te zijn gescheurd.

Met een kniebrace en extra paracetamol ging hij het NK in. Jasper: "Maar op de tweede dag verdraaide ik opnieuw mijn knie en kon ik de dag niet afmaken." Tegen alle verwachtingen in ging hij alsnog met de eerste prijs naar huis.

Wat lekker is, komt van ver

Geen brug is Jasper te ver als het gaat om de voorbereidingen. Hij maakte zelfs nog een uitstapje naar Kopenhagen. "Ik zag een gerecht op Instagram en heb het restaurant een bericht gestuurd of ik langs mocht komen. Het is het beste Italiaanse restaurant buiten Italië", vertelt hij.

De lessen uit Kopenhagen neemt hij nu mee naar het WK in Rusland: "Ik heb geleerd hoe ik een heel mooi pastadeeg kan maken. Dat ga ik ook op het WK maken."

Medal of Excellence

Op 18 augustus vertrekt Jasper naar Kazan. Hij heeft als doel gesteld om in ieder geval met de 'Medal of Excellence' thuis te komen. "Je krijgt de medaille als je een bovengemiddeld puntenaantal scoort. Dat is mijn doel. De eerste plek is wel heel hoog gegrepen. Maar dat zou natuurlijk geweldig zijn!"