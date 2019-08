Stormachtige zaterdag: zware windstoten trekken over de provincie

NOORD-HOLLAND - Nadat delen van onze provincie gisteravond al werden geraakt door rukwinden, is het ook vandaag raak. Sinds enkele uren trekken er zware windstoten over Noord-Holland. Op social media is te lezen dat er meer en meer schademeldingen worden ingediend.

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hele dag tot aan middernacht. Het meteorologische instituut spreekt van zware windstoten van 75-90 kilometer per uur. In de kustgebieden kan de wind snelheden tot wel 100 kilometer per uur bereiken.

Lees ook: Vermoedelijke windhoos houdt huis in Hem: boom omgewaaid en kas beschadigd

In de loop van de avond neemt de wind in kracht af.