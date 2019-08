Automobilist bekneld na raken boom in Volendam

VOLENDAM - Een automobilist is vanochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Heideweg in Volendam. Het slachtoffer reed tegen een boom aan en moest worden bevrijd uit zijn auto.

Het ongeluk gebeurde rond 8.00 uur. De bestuurder verkeek zich volgens een getuige op een bocht en reed rechtdoor de bosjes. Hij zou daarbij ook een tegemoetkomende automobilist geschampt hebben.

Het slachtoffer kwam in de bosjes tot stilstand tegen een boom en raakte bekneld in het voertuig. De bestuurder werd door de brandweer bevrijd uit de auto en is naar het ziekenhuis gebracht.

Aanspreekbaar

Een traumahelikopter werd ook naar de plek van het ongeval gestuurd. Over de ernst van de verwondingen van het slachtoffer is niets bekend. De bestuurder was volgens de politie aanspreekbaar.