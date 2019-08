Brandweer: betrek ons eerder bij plannen rondom brandveiligheid hoogbouw

AMSTERDAM - In Amsterdam worden steeds meer hoge torens gebouwd om de schaarse vrije ruimte in de stad zo goed mogelijk te benutten. Over de brandveiligheid in deze hoogbouw wordt vaak te laat in het bouwproces nagedacht, zo waarschuwt de brandweer.

Hoogbouw was tot een paar jaar geleden nog een groot taboe in de hoofdstad. Vandaag de dag is the sky the limit. Zo wordt het nieuwe hotel bij de RAI 92 meter hoog. De vorig jaar geopende pontsteiger aan het IJ is ook 92 meter hoog.

Sluisbuurt

In de nieuwe wijk de Sluisbuurt zullen zelfs torens van 125 meter hoog uit de grond gestampt gaan worden. En dat is een record voor Amsterdam. Planoloog Zef Hemel vertelde daar al eerder over in ons programma Amsterdam in 2025. "Dat worden de eerste echte torens in Amsterdam. Het zit ver genoeg van Schiphol en dus het mag hier. Het uitzicht wordt spectaculair. De hele stad ligt aan je voeten."

Lees ook: Te weinig aandacht voor openbaar vervoer bij hoogbouw Sluisbuurt

Maar dat spectaculaire uitzicht zorgt dus wel voor nieuwe vraagstukken rondom de brandveiligheid. Zo kan de brandweer met het huidige materieel tot 30 meter hoog blussen. Hoger is alleen van binnenuit mogelijk.

Geen reden tot zorg

Ondanks de oproep om eerder bij het bouwproces betrokken te worden, is er volgens de brandweer geen reden tot zorg. Wel zegt manager risicobeheersing bij Brandweer Amsterdam-Amstelland Vanessa Koomen dat de brandweer eerder bij het bouwproces moet worden betrokkenen: "Als je in het eerste stuk mag meedenken, dan voorkom je op termijn gedoe, schade en incidenten. Ik denk dat dat zeer waardevol is."

Of de brandweer in gesprekken wel eens merkt dat er onvoldoende aandacht aan brandveiligheid wordt besteed? Koomen: "Dat mag meer ja. Op het moment dat wij als ambassadeur van brandveiligheid worden gezien door onze partners dan kunnen we beter adviseren."

Overheidsvoorschriften

Bouwend Nederland liet al eerder weten het goed te vinden dat de brandweer zorgen uit over brandbestrijding bij hoogbouw en gebruik van preventieve maatregelen, maar wijst erop dat er wel gewoon al overheidsvoorschriften zijn en dat ze zich daar aan zullen houden.