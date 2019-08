Auto belandt in water langs de Amsteldijk, bestuurder gaat ervandoor

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - Een auto is vanavond te water geraakt langs de Amsteldijk Zuid in Ouderkerk aan de Amstel. De bestuurder is ervandoor gegaan.

Het ongeluk gebeurde rond 21.15 uur. Een woordvoerder van de brandweer bevestigt dat brandweerduikers hebben gezocht naar een persoon in het water, maar dat er niemand is aangetroffen.

Op foto's is te zien dat er een knuffel in het water ligt.